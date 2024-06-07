"وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية" تدعو الراغبين في الاستثمار في الحبوب السقوية الى تقديم طلبات التمويل

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دعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن الشبان الراغبين في تثمين زراعة الحبوب بالاعتماد على الري بولاية تطاوين الى الاستفادة من حزمة تمويلات مخصصة لهذه المشاريع.



واكدت الوكالة في بلاغ نشرته الجمعة ، انه تبعا لنجاح التجربة النموذجية لزراعة الحبوب السقوية بولاية تطاوين وفي اطار اتفاقية شراكة موقعه مع البنك التونسي للتضامن يمكن للشبان الاستفادة من تمويلات لشراء معدات الري والمعدات الفلاحية وتجهيزات الطاقة الشمشية و تركيز وحدات لتثمين منتوجات الحبوب.





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ودعت المبادرين الى تقديم المطالب الى المصالح الجهوية للبنك التونسي للتضامن والى مكاتب الوكالة لدراسة طلبات التمويل وتمكينهم من الانتفاع من الامتيازات وفق قانون الاستثمار.

وكان الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، اعلن في 31 ماي 2024 رصد مليون دينار لحفر الآبار ولتجهيز الآبار بالطاقة الشمسية في اطار اتفاقية مبرمة بين البنك ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.



واشار الى رصد 500 الف دينار اخرى لاقتناء مستلزمات الري والتجهيزات المائية المشجعة على زراعة الحبوب المروية في الجهة، و 500 الف دينار إضافية لولاية تطاوين لاقتناء وخزن الاعلاف بشروط ميسرة.





وصادقت اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية امس الخميس على 3 ملفات للإستثمار بقيمة 8ر7 مليون دينار بكل من ولايات باجة وقابس والكاف وعلى 5 قروض عقارية بقيمة 874 ألف دينار.

