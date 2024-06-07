سوسة: يوم مفتوح حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

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قال المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة، بلڨاسم الڨدري، إن الهيئة نفّذت العديد من الأنشطة والتدخلات من جوان 2023 الى موفى ماي 2024 شملت بالخصوص مراقبة المؤسسات السياحية، ومصانع المواد الغذائية، والمطاعم المدرسية والجامعية، ومراقبة مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والمياه المعدنية المعلبة، والمياه المستعملة المعالجة المستغلة في الري الفلاحي.

وأضاف القدري، خلال عرض قدمه، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم المفتوح حول السلامة الصحية للأغذية، الذي انتظم بمقر ولاية سوسة باشراف الوالي نبيل الفرجاني، ان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت بـ3896 زيارة تفقد أسفرت عن توجيه 252 انذارا واقترحت غلق 3 محلات، كما أمرت بحجز جملة من المواد الغذائية المضرة بالصحة ابرزها 1950 علبة حليب مركز غني بالمواد الدهنية النباتية، و7ر6 أطنان من مادة والبرتقال المجمدين، وحوالي 13 طنّا من لحوم الدواجن، وحوالي 3 أطنان من المرطبات المعلبة، و5 أطنان من الفواكه والبقول الجافة.

وبيّن أن الهيئة قامت بالمراقبة الفيزيوكيميائية، وقيس الكلور الراسب في مياه الشراب في 7 خزانات و4 نقاط مياه عمومية.

وبخصوص الأنشطة بالوسط المدرسي، أفاد المصدر ذاته أن الهيئة نفّذت برنامجا خصوصيا للتثقيف الصحي تحت عنوان " أغذية آمنة لصحة افضل " في كل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمحاضن.



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وأكد أن الهيئة تستعد، تزامنا مع بداية فصل الاصطياف، لتكثيف حملات المراقبة والتثقيف الصحي التي تستهدف بالخصوص الوحدات الفندقية، ومحلات بيع المرطبات، والمحلات المفتوحة للعموم، فضلا عن مقاومة ظاهرة عرض مياه الشراب مجهولة المصدر على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس.