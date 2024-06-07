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قمّة الجامعات اليابانية والشمال إفريقية يومي 10 و11 جويلية 2024 في تونس (وزارة التعليم العالي)

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Publié le Vendredi 07 Juin 2024 - 18:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تنتظم قمّة الجامعات اليابانية والشمال إفريقية يومي 10 و11 جويلية 2024 في تونس بمشاركة هامة على مستوى رؤساء الجامعات من اليابان وتونس وإفريقيا، وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومثلت الاستعدادات لعقد قمة الجامعات اليابانية والشمال إفريقية، محور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، بمديرة تحالف البحث في شمال افريقيا (ARENA)، الأستاذة الباحثة هيروكو اسودا.

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ومديرة تحالف البحث في شمال افريقيا هي أستاذة في كلية العلوم الحياتية والبيئية بجامعة "تسوكوبا" اليابانية وهي أحد المساهمين البارزين في تطوير الشراكة العلمية والتكنولوجية بين تونس واليابان على مدى أكثر من عقدين، وفق ذات البلاغ.


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