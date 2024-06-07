احتفالا بسيتينية تأسيس مهرجان الحمامات الدولي : مسابقة لإنجاز أشرطة قصيرة باستعمال الهواتف الذكية

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احتفالا بالذكري الستين لتأسيس مهرجان الحمامات الدولي، ومسرح الهواء الطلق بالحمامات ينظم المركز الثقافي الدولي بالحمامات (دار سيباستيان للثقافة والفنون) والمركز الوطني للسينما والصورة ورشات تكوينية لإنجاز أشرطة قصيرة بواسطة الهواتف الذكية تتمحور حول "كواليس مهرجان الحمامات الدولي، كحكاية إنسانية".



ويتواصل باب الترشح للمشاركة في هذه الدورات التكوينية مفتوحا إلى غاية يوم 15 جوان الحالي. وسيتم في مرحلة أولى وضع التصورات الأولية المتعلقة بأفكار السيناريوهات، ومن ثمة بدء التصوير باعتماد الهواتف الذكية، قبل المرور في مرحلة موالية إلى عملية الإخراج.





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وسيتم عرض الأعمال المنجزة ومناقشتها وفي مسابقة يفوز فيها أفضل ثلاثة أعمال وتتويجها بالجوائز ضمن تظاهرة "شاشات الحمامات" التي تلتئم من 5 إلى 12 أوت 2024.



وتنبع هذه المسابقة من فكرة سرد عصارة التجارب الإنسانية على اختلاف تأثيراتها والمتعلقة بمهرجان الحمامات الدولي الذي تقام دورته الثامنة والخمسون هذه الصائفة من 5 جويلية إلى 3 أوت 2024.



ويجب أن تتناول الأشرطة القصيرة (بين 2 و5 دقائق) قضايا كونية حيث سيتم تشجيع المشاركين على اكتشاف حكايات شخصية ولحظات معبرة تتصل بالعلاقات الإنسانية والتحديات بشكل عام. ويجب تقديم فكرة الشريط في نص مكتوب لا يتجاوز 3 صفحات.

ويحتكم المشاركون إلى لجنة تحكيم تضم مهنيين سيتولون انتقاء 10 أعمال على أساس الابتكار والتفرد والوضوح في علاقة بمحور المسابقة.



وسيحظى أصحاب المشاريع التي يقع انتقاؤها، بإقامة فنية والمشاركة في ورشة للكتابة والإنتاج خلال دورة 2024 من مهرجان الحمامات الدولي، وستكون هذه الورشة فرصة لتطوير نصوص السيناريو وإعداد الإنتاج. وسيتم إسناد جوائز لأفضل ثلاثة أشرطة وفق تقييم الجمهور.