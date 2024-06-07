Babnet

سفينة تجارية أجنبية تصطدم بمركب صيد تونسي بسواحل غار الملح (وزارة الدفاع)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666331070abd09.20181522_ifekgqjlmnpho.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Juin 2024 - 17:06 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنه تم أمس الخميس تلقي نداء من مركب الصيد "جابر" رقم 2888/صفاقس، بسبب تعرّضه لتسرّب هام للمياه، بعد أن صدمته السفينة التجاريّة الأجنبيّة “APHROS” بالموقع شمال شرق غار الملح (ولاية بنزرت)، على بعد 25 ميلا خارج المياه الإقليميّة.

وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن وحدة بحريّة تابعة لجيش البحر توجهت للموقع المذكور، وتعقّبت السفينة التجارية الأجنبية لجمع الأدلّة، ودعوتها الى الإلتحاق بمشارف الميناء التجاري بحلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة).

...

وأضافت أن السفينة التجاريّة المذكورة ربضت بالمخطاف على الساعة العاشرة صباحا بميناء حلق الوادي، والتحق بها مركب الصيد "جابر"، بعد نجاحه في السيطرة على تسرّب المياه، لإتمام الإجراءات القانونيّة من طرف المصالح المختصّة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288909


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*