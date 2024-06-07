سفينة تجارية أجنبية تصطدم بمركب صيد تونسي بسواحل غار الملح (وزارة الدفاع)

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنه تم أمس الخميس تلقي نداء من مركب الصيد "جابر" رقم 2888/صفاقس، بسبب تعرّضه لتسرّب هام للمياه، بعد أن صدمته السفينة التجاريّة الأجنبيّة “APHROS” بالموقع شمال شرق غار الملح (ولاية بنزرت)، على بعد 25 ميلا خارج المياه الإقليميّة.



وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن وحدة بحريّة تابعة لجيش البحر توجهت للموقع المذكور، وتعقّبت السفينة التجارية الأجنبية لجمع الأدلّة، ودعوتها الى الإلتحاق بمشارف الميناء التجاري بحلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة).





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وأضافت أن السفينة التجاريّة المذكورة ربضت بالمخطاف على الساعة العاشرة صباحا بميناء حلق الوادي، والتحق بها مركب الصيد "جابر"، بعد نجاحه في السيطرة على تسرّب المياه، لإتمام الإجراءات القانونيّة من طرف المصالح المختصّة.