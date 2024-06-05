الرابطة 1- برنامج مقابلات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
في ما يلي تعيين مقابلات الجولة التاسعة (قبل الاخيرة) لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الخميس 13 جوان
في رادس - س 17 و30 (دون حضور الجمهور)
الخميس 13 جوان
في رادس - س 17 و30 (دون حضور الجمهور)
الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري
في باردو - س 16 و30
الملعب التونسي - النادي الافريقي
الجمعة 14 جوان
في سوسة - س 16 و30 (دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 288814