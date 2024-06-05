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الرابطة 1- برنامج مقابلات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج

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Publié le Mercredi 05 Juin 2024 - 21:08 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي تعيين مقابلات الجولة التاسعة (قبل الاخيرة) لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الخميس 13 جوان

في رادس - س 17 و30 (دون حضور الجمهور)
...

الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري
في باردو - س 16 و30
الملعب التونسي - النادي الافريقي


الجمعة 14 جوان
في سوسة - س 16 و30 (دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي


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