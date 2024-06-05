الرابطة 1- برنامج مقابلات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج

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في ما يلي تعيين مقابلات الجولة التاسعة (قبل الاخيرة) لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

الخميس 13 جوان



في رادس - س 17 و30 (دون حضور الجمهور)



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الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري

في باردو - س 16 و30

الملعب التونسي - النادي الافريقي





الجمعة 14 جوان

في سوسة - س 16 و30 (دون حضور الجمهور)

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي