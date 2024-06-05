القصرين: اكتشاف بؤرة ثانية للحشرة القرمزية بعمادة الثماد من معتمدية سبيبة (المعتمد الأول)

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أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث الطبيعية ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف بؤرة ثانية للحشرة القرمزية بعمادة الثماد الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيبة، أتت على مساحة تقدر بحوالي 100 متر من طوابي التين الشوكي، وفق المعتمد الأول لولاية القصرين أحمد الحامدي.

وأوضح الحامدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن والي الجهة ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، رضا الركباني، تحوّل على عين المكان رفقة ممثلي المصالح الفلاحية المعنية وكافة أعضاء اللجنة، وقاموا بالمعاينات اللازمة للبؤرة المذكورة.

وأكّد أنّ التدخل جار للقضاء على هذه البؤرة في أسرع وقت ممكن ومنع انتشارها إلى أماكن أخرى، من أجل الحفاظ على قطاع التين الشوكي الذي تحتل فيه ولاية القصرين المرتبة الأولى وطنيا.

جدير بالذكر أنه تم إكتشاف بؤرة أولى مطلع شهر ماي المنقضي في منطقة الكدية الحمراء بمعتمدية القصرين الشمالية لدى مربي أغنام، أتت فيها الحشرة القرمزية على مساحة تقدر بـ2000 متر وقد تمت السيطرة عليها بالكامل.