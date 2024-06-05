بنزرت: متابعة تقدم مشروع التنمية الفلاحية المندمجة غزالة-جومين-سجنان ومشروع تحسين التزوّد بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي

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ادى وفد من الصندوق السعودي للتنمية، أممس الثلاثاء، زيارة عمل الى ولاية بنزرت اطلع خلالها، بحضور ممثلين عن مصالح وزارة الإقتصاد والتخطيط ، على تقدم انجاز المرحلة الثانية من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة غزالة-جومين-سجنان، ومشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بولاية بنزرت الممولين من الصندوق بحوالي 430 مليون دينار.



وأكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت، الحبيب مرابط، لصحفي "وات"، أن الوفد السعودي أعرب عن اعجابه بما أنجز في اطار المشروعين، كما تفاعل مع مختلف المقترحات المقدمة من قبل السلط الجهوية ببنزرت وبقية المصالح من أجل مزيد دعم المشروعين.

يشار إلى أن مشروع التنمية الفلاحية المندمجة غزالة جومين سجنان مموّل من قبل الصندوق السعودي للتنمية بأكثر من 100 مليون دينار، ويهدف بالأساس الى تحسين دخل الفلاح، ومستوى وظروف عيش المتساكنين بالمعتمديات الثلاث، وتدعيم الإنتاج الفلاحي، الى جانب حماية وتحسين التصرف المستدام في الأراضي الفلاحية والموارد المائية والغابية والرعوية، ومزيد تحسين وتدعيم البنية الأساسية وتنمية النسيج الجمعياتي وبالأخص النهوض بالمرأة الريفية.



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ويجري حاليا العمل على المرحلة الثانية من المشروع التي تضم 21 عمادة منها 9 عمادات بمعتمدية جومين، و7 عمادات بمعتمدية سجنان، و5 عمادات بمعتمدية غزالة، وتشمل انجاز حوالي 200 كلم من المسالك الفلاحية داخل وخارج المناطق السقوية واحداث وإعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب لتزويد اكثر من 8500 منتفع على غرار مناطق سيدي المشرق، لوكة، وواد الزان، وإحداث منشآت التعبئة والتحكم في مياه السيلان، و حفر وتجهيز آبار على غرار بئر بني هديريش بمعتمدية جومين، وفتح وصيانة أكثر من 50 كلم من الطرائد النارية، واقتناء وتوزيع حوالي 100 الف شتلة من الزياتين.

من جهة أخرى، تبلغ الكلفة الأولية لمشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بولاية بنزرت 330 مليون دينار، وينجز من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ويهدف إلى الترفيع في نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من 83،9 بالمائة إلى 97بالمائة، من خلال انجاز محاور جلب وتقريب المياه الصالحة للشرب لتغطية المناطق الريفية غير المزودة والمزودة من موارد غير مستدامة وذلك عبر تزويد 603 تجمعات سكنية تضم حوالي 163 الف ساكن بالمناطق الريفية بكل من معتمديات غزالة، وسجنان، وماطر، وجومين، وتينجة، واوتيك، وجزء من معتمديتي بنزرت الشمالية ومنزل جميل.

وسيوفر المشروع من خلال هذه الشبكات نقاط تزويد بالماء الصالح للشرب بجميع المناطق الريفية المبرمجة مع المكونات الهامة والنموذجية للمشروع سواء بالنسبة لشبكة الجلب والتوزيع الرئيسية التي تضم انجاز محطة لمعالجة المياه ذات طاقة انتاج تبلغ 500 لتر في الثانية وقابلة للتوسع الى 1000 لتر في الثانية، او بالنسبة لنوعية وهيكلة القنوات التي يتراوح قطر الواحدة منها من 100 مم الى 1000 مم من الحديد المصبوب، وإنجاز 13 خزانا و13 محطة ضخ، او بالنسبة لشبكات توزيع المياه للتجمعات السكنية