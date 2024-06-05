بورصة تونس: "توننداكس" ينهي حصة الأربعاء مرتفعا بنسبة 62ر0 بالمائة

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توجهت بورصة الأوراق المالية بتونس، بعد حصتين متتاليتين من التراجع، الى المنطقة الخضراء ليتطور مؤشرها المرجعي "توننداكس" مع اقفال، حصة الأربعاء، بنسبة 62ر0 بالمائة ويبلغ النقطة 26ر9509 وحجم تداول بقيمة 5ر7 ملايين دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".





وكان سهم شركة "ليلا" الأكثر تداولا وحيوية مستأثرا بنسبة 34 بالمائة من اجمالي حجم التداول بقيمة 5ر2 مليون دينار متطورا بنسبة 6ر0 بالمائة وسعر 250ر8 دينار.



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واعتلى سهم شركة "السكنى" قائمة الارتفاعات متقدما بما قدره 4ر4 بالمائة منهيا بسعر 410ر1 دينار ومعاملات شبه منعدمة





كما شمل التطور سهم الشركة العقارية التونسية السعودية "سيتس" التي استأثرت بما قدره 370 الف دينار من المعاملات في حين تطور السهم بنسبة 3ر3 بالمائة مقفلا الحصة بسعر 900ر1 دينار.





في المقابل كان التراجع الأبرز من نصيب شركة الشركة التونسية للسيارات بنسبة 9ر5 بالمائة مقفلا بقيمة 190ر19 دينار.





وتقهقر، كذلك، سهم اسمنت بنزرت بما يعادل 4ر4 بالمائة وسعر 660ر0 دينار مع تحقيق تداول هزيل بقيمة الف دينار







