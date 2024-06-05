إيقاف العداء الكيني كيبروتو 6 سنوات بسبب المنشطات

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أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم الأربعاء إيقاف الكيني رونيكس كيبروتو حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 10 كيلومترات عدوا على الطريق ست سنوات بسبب المنشطات.

وكان كيبروتو (24 عاما) والفائز ببرونزية سباق 10000 متر في بطولة العالم 2019 قد أوقف مؤقتا لمخالفة قواعد المنشطات في ماي من العام الماضي. ويستمر إيقاف العداء الكيني حتى العاشر من ماي 2029.