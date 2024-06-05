اللاعب التونسي سعد بقير يعلن رحيله عن أبها السعودي

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أعلن اللاعب التونسي سعد بقير رحيله عن فريق أبها السعودي بعد تجربة دامت خمس سنوات قضاها مع الفريق.

وجاء ذلك خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وشارك سعد بقير في 28 مباراة مع أبها، خلال الموسم الرياضي 2023-2024، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

يذكر أنّ سعد بقير كان قد انتقل الى أبها السعودي في جولية 2019، قادما من الترجي الرياضي التونسي الذي حقق معه كأس رابطة الأبطال الافريقية في مناسبتين متتاليتين في 2018 و2019.



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وتجدر الاشارة الى ان فريق ابها نزل في ختام الموسم الجاري الى دوري الدرجة الثانية.