رئيس الحكومة يؤكد في لقائه مع الوزير الأول الكوري أن كوريا شريك استراتيجي لتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666080a7a810c9.32013990_mkhifnlepoqgj.jpg width=100 align=left border=0>

أكد رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، خلال لقاء جمعه اليوم الاربعاء مع الوزير الأول الكوري "هان دوك سو"، في مقر الوزارة الأولى الكورية، أن كوريا تعد شريكا استراتيجيا لتونس، التي تعتبر بوابة القارة الافريقية، مشيرا الى أن قيم الديمقراطية تمثل قاسما مشتركا بين البلدين الصديقين.



وثمن الجانبان، الروابط العريقة التي تجمع بين تونس وكوريا، والمستوى المتميز لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





...



من جهته، نوّه الوزير الأول الكوري باستثمار تونس في العنصر البشري، مؤكدا أن الكفاءات البشرية تمثل قاسما مشتركا بين البلدين الصديقين.



واتفق الطرفان، على مزيد تعزيز التعاون الثنائي والمضي قدما في اتجاه خلق دينامكية اقتصادية مستدامة.



يشار الى أن رئيس الحكومة، يؤدي زيارة عمل الى كوريا من 3 إلى 6 جوان الجاري، ويترأس الوفد التونسي المشارك في أول قمة كورية - أفريقية، تحتضنها العاصمة الكورية سيول تحت شعار «المستقبل الذى نصنعه معا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن».