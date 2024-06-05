فتح باب الترشح لجائزة السجل الوطني للمؤسسات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rne.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن السجل الوطني للمؤسسات عن فتح باب الترشح للنسخة الثالثة لجائزة السجل الوطني للمؤسسات وذلك بداية من يوم 4 جوان 2024 وإلى غاية 30 سبتمبر 2024.



وأوضح السجل الوطني للمؤسسات، امس الثلاثاء، ان هذه المسابقة مفتوحة للطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة في مجالات القانون والاقتصاد والتصرف الذين أتموا مناقشة رسائل الماجستير خلال سنة 2023 و 2024.





...



وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الطلبة على البحث في المواضيع التي تتناول المفاهيم المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات على غرار مفهوم المستفيد الحقيقي أو مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تحسين مناخ الأعمال أو الذكاء الاصطناعي أو الاقتصاد الرقمي وغيرها من المسائل التي تعنى بعالم الأعمال والمؤسسات عموما، وفق المصدر ذاته.



وتتميز هذه الدورة بفتح باب الترشح للمحامين المتمرنين من منظوري الهيئة الوطنية للمحامين في إطار محاضرات ختم التمارين وكذلك الملحقين القضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك بهدف إثراء هذه الجائزة بأعمال ختم الدروس أو التمارين لدفعة التخرج الأخيرة.





