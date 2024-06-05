انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2024: التلاميذ والأولياء بين التفاؤل والتوجّس

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بين متفائل ومتوجّس، وبملامح راوحت بين الرهبة والثقة في النفس، توافد المترشحون لاجتياز امتحان البكالوريا، في حدود الساعة السابعة والنصف من صباح الاربعاء أمام بعض مراكز الامتحانات بالعاصمة، متجهين بخطوات متسارعة نحو قاعات الامتحان، لاجراء الاختبارات الكتابية في أول يوم من أيام الدورة الرئيسية لبكالوريا 2024.



وبابتسامات ونظرات متفائلة حاول المترشحون عزيز عافي (بكالوريا علوم إعلامي) وريان بن مرزوق وإيناس بوحريزي (بكالوريا رياضايات)، إخفاء تخوّفهم مما قد تطرحه مواضيع مادة الفلسفة من مفاجآت، آملين أن تكون هذه المفاجأة سارة ومنطلقا نحو تحقيق أحلام انتظروها منذ سنوات الدراسة الأولى أي منذ 13 سنة، فهم يحلمون بعد النجاح في الباكالوريا بخوض مسارات في التكوين الهندسي والطب.





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وأمام مراكز الامتحان بمعهد باردو والمعهد النموذجي بمنوبة ومعهد ابن أبي الضياف بمنوبة، تجمّع على الأجزاء المظلّلة من الأرصفة عديد الأولياء والأمهات وهم يرمقون أبناءهم من بعيد بنظرات فيها الكثير من القلق والرجاء، وبألسنة لا تكاد تنقطع عن الذكر والدعاء بأن يتوفق جميع التلاميذ في هذا الامتحان الوطني، الذي يعد خطوة هامة في المسار الدراسي ومفتاحا لتحقيق الطموحات وبلوغ مستقبل أفضل، حسب ما أفاد به عدد من الأولياء التقتهم موفدة "وات" أمام مراكز الامتحان.



ومن بين عشرات الأولياء، وغير بعيد عن مركز الامتحان بالمعهد النموذجي بمنوبة، كانت الأم بسمة الفرشيشي شاردة الذهن كما لو أنها تحاول فك طلاسم موضوع الفلسفة الذي تم تنزيله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي دقائق بعد انطلاق حصة الامتحان الأولى، مرجحة أن يكون هذا الاختبار في متناول من راجع هذه المادة جيّدا، ومشيرة إلى أن ابنتها روان (شعبة رياضيات)، قد تابعت بعض دروس الدعم في الفلسفة لكنها لم تعرها كثيرا من الاهتمام على مدى السنة الدراسية التي ركزت فيها بالخصوص على المواد الأساسية.



أما سميرة العريضي فقد جزمت بأنه لن يكون لابنتها، ولاء المترشحة عن شعبة العلوم التجريبية، أي اشكال مع اختبار الفلسفة، قائلة في المقابل إن"الخوف كل الخوف من مادتي الفيزياء والرياضيات بالنسبة لها، بما أنها مواد أساسية وقد تكلف التلميذ الكثير لو لم يتوفق فيها لا قدر الله".



ولفت الولي كارم الماجدي إلى أن التوتر والخوف المفرط الذي ألمّ بابنه نصير جعله يفكّر في مناسبات عدة في التخلي عن اجتياز هذه الدورة غير أن مرافقة العائلة والدعم النفسي مكناه من تجاوز هذه المخاوف والإقبال على الامتحان باصرار وعزيمة على النجاح.



وغير بعيد عن أبواب مركز الامتحان بباردو، تجمعت مجموعة من الأمهات وهن يستذكرن ليالي السهر وما مر به أبناؤهن وبناتهن من أيام عصيبة مع المراجعة والدروس الخصوصية التي تصاعدت كلفتها خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل ظهور مراكز الدعم والدعم الدراسي عن بعد، لتناهز حوالي 3 آلاف دينار سنويا ما دفع بالبعض إلى الاقتراض أو بيع قطعة مصوغ، مثلما فعلت زينة معروفي وجارتها هيفاء من أجل مجابهة مثل هذه المصاريف، حسب ما أكدتاه ل"وات" في حديثهما عن الاستعداد للبكالوريا.



ولم تخف فاطمة البراهمي تخوّفها من تكرّر ما أسمتها "أزمة البكالوريا" التي عانت منها ابنتها هيفاء (بكالوريا آداب) لسنتين متتاليتين، حيث تتأجل كل عام إلى دورة المراقبة ولا يحالفها الحظ في النجاح في دورتين سابقتين بسبب "الخوف المرضي" الذي ينتاب ابنتها كلما دخلت قاعة الامتحان.



وتحدّثت درة الصمعلي أيضا عن الخوف أو الفزع الذي يدخل ابنتها بدورها قبيل الامتحانات في حالة نفسية صعبة أثرت على صحتها حيث اصبحت تتعرض الى حالات إغماء متتالية، قائلة إنه "لم تٌعرف حتى الآن أسباب الإغماء ولم نستطع القيام بالتحاليل الطبية الخاصة بها لرفض ابنتي الخضوع للفحوصات الطبية الضرورية، التي ترى أنها ستكون على حساب وقت المراجعة والاعداد للامتحان".



وكانت الدكتورة في علم النفس ربيعة العليبي دعت في تصريح سابق ل"وات" إلى ضرورة مساندة الأسر لأبنائها قبل وأثناء وبعد الامتحانات وتجنب الضغط عليهم حتى لا يصابوا برهاب الامتحان الذي يؤثر على آداء التلميذ سلبا ويهدم مساره، مبينة أن كل ما يكتسبه التلميذ من خوف وقلق وفقدان للثقة في النفس تكون الأسرة مصدره بسبب إحساس مسبق بعدم قدرة ابنها على اجتياز الامتحانات بدرجات عالية.



يشار إلى أنه ترشح 140 ألفا و213 تلميذا لامتحان بكالوريا دورة 2024، موزعين على 586 مركز امتحان، لاجتياز الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية التي تتواصل أيام 5 و6 و7 و10 و11 و12 جوان الجاري على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم 25 جوان 2024.



واستهل المترشحون من مختلف الشعب هذا الامتحان باجتياز مادة الفلسفة تليها في حصة ثانية اللغة الأجنبية الثالثة بالنسبة للمترشحين في شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، واللغة الأجنبية الثالثة أو علوم الحياة والأرض أو الرياضيات بالنسبة للمترشحين عن شعبة الآداب والإعلامية أو التاريخ أو الجغرافيا بالنسبة للمترشحين في شعبة الرياضة، على أن يجتاز المترشحون غدا الخميس المواد الخصوصية لمختلف الشعب.



وحظي بعض المترشحين بعدد من الاجراءات الاستثنائية التي يضبطها القانون، حيث مكنت وزارة التربية خلال هذه الدورة 15 تلميذا من اجراء الامتحان بالسجن واستفاد 93 مترشحا بتضخيم الخط و47 آخرين انتفعوا بتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة البراي، كما حظي 7 مترشحين بإجراء ترجمة المواضيع للغة الفرنسية (الفلسفة لشعب علمية والتاريخ والجغرافيا شعبة الاقتصاد والتصرف) إلى جانب إضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 623 مترشحا.