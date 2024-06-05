وزير الخارجية يؤكد رغبة تونس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية خلال لقائه مع نظيره الكوري في سيول

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أكد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، خلال لقائه اليوم الاربعاء، مع نظيره الكوري "تشو تاي يول" في مقرّ الوزارة بالعاصمة الكورية سيول، رغبة تونس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية، لا سيّما في قطاعات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وصناعة مكوّنات السيارات.



وثمن الجانبان خلال اللقاء، التطور الإيجابي للعلاقات التونسية الكورية، والجهود المتواصلة لدعم التعاون على المستوين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدين التزامهما بمزيد تعزيزه، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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كما أعرب الوزير، خلال هذا اللقاء الذي جرى في إطار مشاركة تونس في القمّة الأولى الكورية الإفريقية، المنعقدة حاليا بسيول، عن امتنانه لجمهورية كوريا على دعمها لتونس خلال المرحلة الصعبة من جائحة "كوفيد".



وجدّد التأكيد على موقف تونس الثابت المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولاستعادة جميع أراضيه وإقامة دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف، مشدّدا على أن الشعب الفلسطيني يتعرّض لإبادة وتطهير عرقي، وهي وضعيّة يتعين على المجتمع الدولي معالجتها.