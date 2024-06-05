يوم 28 جوان آخر أجل للترشح لجائزة "علي البلهوان الأدبية لمدينة تونس" (دورة 2024 )

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تونس 5 جوان 2024 (وات) – تم تحديد يوم 28 جوان الحالي آخر أجل للترشح لجائزة علي البلهوان الأدبية لمدينة تونس لدورة 2024 والتي تبلغ قيمتها المالية 7 آلاف دينار.

وتنظم هذه الجائزة بلدية تونس، وهي مسابقة خاصة بصنف الرواية، وتسند لكاتب تونسي على قيد الحياة. ومن شروط المشاركة، أن يكون الإصدار منشورا ومحررا أصلا باللغة العربية، وأن يكون الكتاب صادرا بعد 1 جانفي 2022 وألا يكون العمل المرشح قد تحصل على أي جائزة أخرى سواء من جهة تونسية أو أجنبية، علما أنه لا يمكن للمترشح المشاركة بأكثر من عمل واحد.



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ويتعين أن يحتوي ملف الترشح على مطلب مشاركة باسم الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وصورة شخصية للمؤلف، إلى جانب سيرته الذاتية، مع خمس نسخ من العمل المرشّح.

وعلى الراغبين في الترشح لهذه الجائزة إيداع أعمالهم بمكتبة مدينة تونس دار بن عاشور (52 نهج الباشا ) بتونس المدينة، بصفة مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول.

