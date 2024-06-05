التعاون بين كوريا والبلدان الإفريقية سيحسّن أرضية التعلّم لدى الشباب في القارّة (رئيس الحكومة)

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أكد رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، أن تعزيز التعاون بين كوريا والبلدان الإفريقية سيمكّن من تحسين أرضية التعلم لدى الشباب في القارّة الافريقية عبر الاستثمار في البنية التحتية وتبادل الخبرات في مجال التجديد.



واعتبر الحشاني، بمناسبة مشاركته، الإربعاء، في لقاء حول الشباب والمؤسسات الناشئة في إطار أشغال القمّة الأولى الكورية الافريقية، أن الشباب يمثل مستقبل افريقيا، ووجب على بلدان القارّة توفير كل الإمكانيات والأرضية الملائمة للتعلّم والمبادرة.





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كما ذكّر رئيس الحكومة أن تونس سعت منذ عقود للاستثمار في تعليم شبابها و تحفيزهم على المبادرة الخاصة والتجديد، كما وفرت بلادنا تشريعات محفّزة في الغرض على غرار قانون «Start-up Act» لسنة 2018.



ويؤدّي رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في إطار مشاركته في أشغال القمّة لإفريقية الكورية (4 و5 جوان 2024)، التّي تنتظم تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن"، زيارة عمل الى كوريا من 3 إلى 6 جوان 2024.



ويشارك في أشغال القمّة رؤساء 24 دولة إفريقية إلى جانب 8 من رؤساء الحكومات ووفودا تمثل 48 دولة من القارّة. كما ذكّر رئيس الحكومة أن تونس سعت منذ عقود للاستثمار في تعليم شبابها و تحفيزهم على المبادرة الخاصة والتجديد، كما وفرت بلادنا تشريعات محفّزة في الغرض على غرار قانون «Start-up Act» لسنة 2018.ويؤدّي رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في إطار مشاركته في أشغال القمّة لإفريقية الكورية (4 و5 جوان 2024)، التّي تنتظم تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن"، زيارة عمل الى كوريا من 3 إلى 6 جوان 2024.ويشارك في أشغال القمّة رؤساء 24 دولة إفريقية إلى جانب 8 من رؤساء الحكومات ووفودا تمثل 48 دولة من القارّة.