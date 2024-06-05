بن عروس : تطوير البنية الأساسية وانجاز قاعة متعددة الاختصاصات وتهيئة دار الشباب ابرز مشاريع التنموية المدرجة بالمحمدية

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تتوزع المشاريع التنموية المدرجة بالبرنامج الاستثماري الحالي بجهة المحمدية على مشاريع التنمية المندمجة، وتشمل بالخصوص تطوير البنية الأساسية بالجهة ، إلى جانب مشاريع مرتبطة بقطاع الشباب والرياضة.





وبين المدير الجهوي للتنمية بالجهة سمير السباعي لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، ان مشاريع التنمية المندمجة بالمحمدية في مجال تطوير البنية الأساسية تتوزع على مشروعين بلغت نسبة تقدم انجازهما 99 بالمائة ، يتمثل الأول في تهيئة وتعبيد الطرقات بحيي البساتين 1 و2 وحي القصر بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار، ويتمثل المشروع الثاني والذي دخل مرحلة طلب العروض في إنشاء سوق بلدي عصري بالجهة باعتمادات جملية قدرت بنحو 4 مليون دينار.



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وترتبط باقي المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستثماري بقطاع الشباب والرياضة، وتتمثل أساسا في انجاز قاعة رياضية متعددة الاختصاصات دخلت مرحلة التعهد وإنجاز الدراسات من قبل مصالح التجهيز والإسكان وتبلغ كلفتها الاجمالية التقديرية 2 مليون و450 ألف دينار، كما تشمل مشروع تهيئة دار الشباب من الجيل الثاني والذي من مكوناته تعشيب ملعب لكرة القدم وتهيئة مقر إداري عصري بتكلفة إجمالية في حدود 350 ألف دينار.

ووفق نفس المصدر، فمن المنتظر الانطلاق في أعمال التعشيب بمجرد الحصول على اختبارات المطابقة الفنية من قبل المخابر المختصة بوزارة الشباب والرياضة ، واستكمال الدراسات الفنية للقيام بأعمال تهيئة وإنجاز المقر الإداري .

وينتظر، في إطار تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية ، وجعلها مناطق جاذبة للاستثمار وبالنظر لأهمية المشروع من الناحية التنموية للمنطقة وتدعيم المداخيل الذاتية للبلدي، الشروع خلال الفترة القادمة في ربط المنطقة الصناعية الوفاق بشبكة التطهير بمجرد استكمال الدراسات وتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة .