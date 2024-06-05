سليانة: أصحاب التاكسي الفردي ينفذون وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض اسناد رخص تاكسي جماعي على خط سليانة-برقو

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نفذ أصحاب التاكسي الفردي بولاية سليانة، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام الولاية، للتعبير عن رفضهم اسناد رخص تاكسي جماعي على خط سليانة-برقو



وذكر كاتب عام نقابة التاكسي بسليانة صابر العياري، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، رفضهم اضافة خط التاكسي الجماعي المزمع احداثه بين برقو وسليانة، باعتباره يمثل مورد رزق العديد من العائلات من اصحاب التاكسي الفردي.

وأضاف أن الجهة تضم 145 رخصة تاكسي فردي من بينها 40 رخصة تاكسي فردي برقو-سليانة ( تغطي حاجيات كافة المسافرين، وأشار الى أنه من المنتظر اسناد رخص تاكسي جماعي بعدد من المناطق الريفية قريبا (التاكسي الجماعي عوض النقل الريفي) في اطار فك عزلة عدد من المناطق



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من جهته، اعتبر احد المحتجيين من سائقي التاكسي الفردي (رمزي العياري) في تصريح لصحفية "وات"، ان قرار اسناد عدد من رخص التاكسي الجماعي، سيعمق أزمة مهنيي التاكسي الفردي خاصة أنهم يعانون من غلاء السيارات وقطع الغيار.