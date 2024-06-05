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الدورة 32 للجمعية العامة لرابطة وكالات انباء البحر الابيض المتوسط تفتتح اليوم اشغالها في بارليمو الايطالية بمشاركة وكالة (وات)

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Publié le Mercredi 05 Juin 2024 - 09:34 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تفتتح اليوم في مدينة باليرمو الايطالية اشغال الدورة 32 للجمعية العامة لرابطة وكالات انباء البحر الابيض المتوسط (امان) بمشاركة ممثلين عن 19 وكالة أنباء أعضاء في الرابطة منها وكالة تونس افريقيا للانباء(وات)

وتتواصل الاشغال يومي الأربعاء والخميس , وسيتم خلالها بالخصوص تنظيم ندوة حول “الطاقة والسياحة من أجل التنمية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط”.كما سيناقش المشاركون وخبراء السبل الكفيلة بجعل الطاقة والسياحة في خدمة التنمية المستدامة على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.

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كما ستشكل المسائل التنظيمية المتعلقة برابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط, احد محاور برنامج هذه الدورة .

وفي سياق متصل سيتم بالمناسبة تسليم الرئاسة الدورية للرابطة من وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) التي تراس رابطة (امان) منذ ماي 2023 الى وكالة الأنباء الايطالية (انسا).

يذكر أن رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط, التي تم إنشاؤها في سنة 1991, تضم 19 وكالة أنباء لدول متوسطية, من بينها تونس .


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