خوان ميتشا : "منتخب غينيا الاستوائية تطور كثيرا وسنثبت ذلك في لقاء الغد ضد تونس

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اشار خوان ميتشا مدرب منتخب غينيا الاستوائية ان لقاء الغد ضد المنتخب التونسي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 سيكون مناسبة لاثبات مدى التطور الكبير الذي عرفه المنتخب منذ 2012 وتاكيد الوجه المرضي الذي قدمه في نهائيات كاس امم افريقيا الاخيرة في الكوت ديفوار حيث ان الهدف المنشود هو تحقيق الانتصار والمراهنة الجدية على ورقة التاهل الى المونديال.



واوضح ميتشا خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس ان "المنتخب التونسي يتمتع بخبرة واسعة في المنافسات القارية ويمتلك عناصر ذات مؤهلات فنية عالية ومع ذلك فنحن حريصون على تحقيق نتيجة ايجابية ومواصلة التطور على مستوى الاداء والنتائج رغم طبيعة التحضيرات الخاصة بهذه المباراة والتي كانت مقسمة الى مراحل باعتبار التزامات اللاعبين مع انديتهم الاوروبية ".

وتابع مدرب غينيا الاستوائية بالقول "سنخوض مباراة الغد بعقلية التحدي وركزنا العمل على الناحية الذهنية من اجل طي كل المخلفات السلبية لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم والقاضي بخصم 6 نقاط من رصيدنا حيث سنسعى الى رد الفعل وتامين 3 نقاط ثمينة في انتظار ما ستفرزه عملية استئناف القرار الذي نرجو ان ينصفنا بما ان اللاعب محل العقوبة وسببها يلعب لفائدة منتخب غينيا الاستوئية منذ اكثر من 10 سنوات ووضعيته سليمة وسنضع كل الحجج من اجل الفوز بالاستئناف".



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واكد ميتشا ان "منتخب غينيا الاستوائية بفضل ما قدمه في كاس امم افريقيا يبقى قادرا على بلوغ المونديال حيث ارتقى مستواه بدنيا وفنيا وتكتيكيا وهو جدير ببلوغ الموعد العالمي وهذا يمر حتما عبر تحقيق 3 نقاط في مباراة تونس غدا بملعب رادس".

ومن جهته شدد لاعب منتخب غينيا الاستوائية ايستيبان اورسكو خلال الندوة الصحفية ان "اللاعبين مقرون العزم على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الغد

وتجاوز التداعيات السلبية لقرار الفيفا بخصم 6 نقاط من رصيدنا حيث ان مجمل تركيزنا منصب على مباراة تونس نظرا لاهميتها ولطبيعة المنافس الذي يتمتع بامكانيات فنية عالية وبالتالي فان نقاط الفوز تعد شرطا اساسيا حتى نواصل المشوار بكل ثبات في انتظار قرار الاستئناف".

