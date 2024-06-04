ملتقى المبدعات العربيات بسوسة من 13 الى 15 جوان الجاري

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تنظم جمعية المبدعات العربيات وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، الدورة 26 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة، من 13 الى 15 جوان الجاري تحت عنوان "المبدعة العربية والمواطنة".



وتحمل هذه الدورة حسب الورقة التقديمية للملتقى إسم الشاعر المرحوم محمد الغزي ( 24 فيفري 1949- 18جانفي 2024)، وتهدف إلى البحث في الطرق التي عبّرت بها المرأة العربية عن مواطنتها في سياق منتوجها العلميّ الأكاديميّ والفنيّ الإبداعيّ على حدّ السواء. وتقترح على المشاركات مقاربة الموضوع وفقا للمحاور المتعلقة بـ"تعبيرات المواطنة في النشاط الإعلاميّ" و"تعبيرات المواطنة في الأدب رواية وقصّة وشعرا" و"

تعبيرات المواطنة في المسرح والسينما وسائر الفنون البصريّة" و"تعبيرات المواطنة في الإنتاج الموسيقيّ والفنّ الشعبيّ".



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ويتضمن الملتقى يوم 13 جوان جلسة علمية اولى حول "إبداع المواطنة أو كيف نسكن العالم تخييلا"، الى جانب تنظيم ورشات في الفن التشكيلي وورشة مسرح وسينما وكوريغرافيا وإقامة لقاء حول التربية على المواطنة وعرض ونقاش الفيلم المصري "الباحثات عن الحرية" بحضور مخجة الفيلم ايناس الدغيدي.



أما يوم 14 جوان، تتمحور مداخلات المشاركات حول مسائل متعلقة بـ" الثقافة والمواطنة" و"ملامح المواطنة عبر نماذج من الكتابات الروائية بين الراهن والماضي"، كما سيتم عرض مسرحية بعنوان "المسرح فن المواطنة"، فضلا عن تنظيم ورشة عمل في التعبير الجسماني وإقامة سهرة فنية يتخللها عرض أزياء تونسي مغربي، أما الجلسة العلمة الثالثة فستطرح مواضيع حول "حتى ترتقي المرأة درجة المواطنة: قراءة في أعمال تشكيلية ذاتية" و"النساء وتحديات مشاركتهن في الشأن العام المحلي والوطني" و" المواطنة في التجربة الفلسطينية" و"الازدواجية وسبل الخلاص في رواية المبعدة العربية".



ويشارك في هذه التظاهرة ضيوف من دول عربية الذين سيتم تكريمهم في اختتام اشغال الملتقى وتخصيص رحلة ثقافية لهم لمعالم أثرية بجهة الساحل بالشراكة مع جمعية الاندلس للثقافة والفنون.

