مقابلة ودية- النادي البنزرتي ينهزم امام الاهلي الليبي 0-1

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انهزم النادي البنزرتي امام الاهلي الليبي 0-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بملعب الشاذلي زويتن.

وسجل انيس سلتو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 87.

ويذكر ان الاهلي الليبي، الذي يدربه التونسي طارق جراية، يخوض في هذه الفترة تربصا اعداديا بتونس يتواصل لمدة اسبوعين.