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قابس: حراك "نحب نعيش" يجدد المطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 18:27 قراءة: 0 د, 32 ث
      
بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة الموافق لـ5 جوان أصدر حراك "نحب نعيش .. أوقفوا التلوث"، اليوم الثلاثاء، بيانا انتقد فيه التعامل مع الملف البيئي بقابس والذي يضرب، وفق نصّ البيان، مكاسب ونضالات الأهالي والتحركات الاجتماعية البيئية.
وطالب حراك "نحب نعيش" بالكشف عن نتائج التحقيقات والتقارير المتعلقة بالتسريبات الغازية في غنوش، وبمآل القضية التي رفعها أولياء التلاميذ المتضررين، وبموضوع تفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، مشددا على ضرورة الاستئناف الفوري لعمل كل اللجان التي وقع تكوينها للغرض.
ودعا الحراك كل القوى الحية والأهالي الى اليقظة ورفض الانحرافات الخطيرة بالملف البيئي، معلنا عن تنظيم مسيرة بقابس غدا الأربعاء بمشاركة أكثر من 300 ناشط وناشطة من مختلف ولايات الجمهورية.


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