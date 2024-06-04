"اتحاد الفلاحين" يطالب باصدار مقرر اسعار قبول الحبوب والمحافظة على المنحة الاستثنائية

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طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلطات المختصة باصدار مقرر الاسعار والابقاء على المنحة الاستثنائية المقدرة ب10 دناينر نظرا لتراجع المردود وتدني الجودة خلال الموسم الحالي





وشدد الاتحاد على ان طلب اصدار مقرر الاسعار يعود الى تلافي تأخر عمليات الخلاص خاصة في ظل وجود ضبايبة ادت الى تردد الفلاحين في تسليم الشعير رغم دعوات الاتحاد الى ذلك.



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وتوقع المسؤول بالادارة العامّة للانتاج الفلاحي، محمد علي بن رمضان،مؤخرا ، بلوغ صابة الحبوب 5،3 مليون قنطارا، في انتظار الاعلان عن الارقام قريبا.



وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعت يوم 29 ماي 2024 كافة الفلاحين للانطلاق الفوري في عمليّة الحصاد عندما تكون نسبة الرطوبة تساوي أو تقل عن 14 بالمائة.





وقال مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الناصر العمدوني يوم 22 ماي 2024 ، انه بامكان تونس، وفق التوقعات، تجميع 5ر5 مليون قنطار من الحبوب وان المزارعين يحتاجون الى الإبقاء على السعر المرجعي لقبول الحبوب او الزيادة فيه.



واكد في سياق تطرقه الى السعر المرجعي لقبول الحبوب وسلّم التّعيير، ان أسعار العام الماضي كانت في حدود 130 دينار للقنطار، كما مكنت وزارة الفلاحة الفلاحين من منحة بقيمة 10 دنانير.





وثمّن العمدوني هذه الخطوة، التي ساعدت الفلاحين على تلافي الخسائر، الى جانب قيام الوزارة بالتخلي عن بعض الشروط التي يفرضها سلم التعيير ليخلص بالقول: "لو طبقت الوزارة بعض الشروط التي يفرضها سلم التعيير العام الماضي لما تجاوز سعر قبول قنطار القمح من قبل مراكز التجميع 70 دينارا".