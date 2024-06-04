القصرين: حجر البرد يتسبب في أضرار لمختلف الزراعات في منطقة الشرايع (معتمد سبيطلة)

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أفاد معتمد سبيطلة بالقصرين، حاتم الرياحي، بأن نزول حجر البرد بكميات كبيرة يومي السبت والأحد الفارطين بمنطقة الشرايع الفلاحية الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيطلة، تسبّب في أضرار بزراعات الطماطم، والبطاطا، والفلفل، والزيتون، واللوز، والخوخ.

وبيّن الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن المصالح الفلاحية المعنية تحولت أمس الإثنين على عين المكان لتحديد المساحات المتضررة واتخاذ الإجراءات المستوجبة في مثل هذه الوضعية.

وذكر، في سياق متصل، أن الحصيلة الأوّلية للأضرار كشفت تضرّر ما بين 40 و50 هكتارا من مزروعات الطماطم، مع حوالي 120 هكتارا من حقول الزيتون، وحوالي 20 هكتارا من الخوخ، ومثلها من البطاطا، إلى جانب حوالي 15 هكتارا من اللوز، وحوالي 4 هكتارات من الفلفل.

ووجّه دعوته، بالمناسبة، إلى كافة فلاحي الجهة، للإنخراط في ثقافة التأمين على المحاصيل الفلاحية، باعتبار أن حجر البرد غير مصنّف من الجوائح ومستثنى من جبر الضرر في صندوق الجوائح، بما يستوجب مبادرة الفلاح بتأمين حقله حتى يتمكن من الحصول على التعويض في صورة تضرّر مزروعاته.