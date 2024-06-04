منتدى التنمية الصناعية المشتركة بين تونس وفرنسا يومي 6 و7 جوان 2024 بالعاصمة

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ينعقد منتدى التنمية الصناعية المشتركة التونسية الفرنسية، للمرة الثالثة في تونس.

ويهدف المنتدى الذي ينتظم يومي 6 و7 جوان 2024 بالعاصمة، إلى تبادل الخبرات وتقييم قطاع الصناعة في تونس، وفق بلاغ للسفارة الفرنسية بتونس، الثلاثاء.

وذكرت السفارة ، أن عديد المؤسسات الفرنسية والأوروبية والعالمية تشغل آلاف المتعاونين في مجال استراتيجية التنمية المشتركة بين إفريقيا وأوروبا ، في تونس.





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وسيسلط الضوء خلال المنتدى،على رهانات إزالة الكربون والتحول الرقمي وتمويل تحسين كفاءة راس المال البشري لعشر مؤسسات فرنسية مختصة في طرح حلول تستجيب لحاجيات الصناعيين التونسيين.



والمنتدى الذي جاء ببادرة من مكتب الأعمال الفرنسي بالسفارة الفرنسية بتونس و علامة french FAB ، موجه لكل المؤسسات التونسية والأجنبية المنتصبة في تونس.



وستتضمن أشغال المنتدى حلقات مخصصة للشهادات والتعريف من الجانبين الفرنسي والتونسي مشفوعة بلقاءات مهنية و بحلقات نقاشات حول الاستثمار الصناعي وتنمية صناعة 4.0 وإزالة الكربون وتحديات راس المال البشري بين ضفتي المتوسط.



كما ستشمل تنظيم لقاءات أعمال بين خبراء فرنسيين وصناعيين إلى جانب تخصيص فضاء لعرض مهارات أعضاء غرفة التجارة التونسية الفرنسية، في ميدان الصناعة.



للتذكير فقد جمعت النسخة السابقة لمنتدى التنمية الصناعية المشتركة بين تونس وفرنسا، التي انتظمت أيام 13 و 14 جوان 2023 بتونس، 250 صناعيا وعشر مؤسسات فرنسية.