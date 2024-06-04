وزارة الفلاحة: الاضاحي متوفرة بأعداد تفوق معدل الاستهلاك

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أكدت المسؤولة بالادارة العامة للانتاج الفلاحي، سلوى الذوادي، الثلاثاء، توفر 1،012 مليون رأس من الأغنام مقابل معدل استهلاك لا يتجاوز 900 ألف رأس.



وأوضحت الذوادي، خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء، أنّه وقع التنسيق مع كافّة الولاة لتوفير فضاءات مؤمنة ومهيأة تتوفر بها المواصفات الدنيا لإيواء أضاحي العيد، قصد استغلالها كنقاط بيع منظمة.





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ويرمي هذا الاجراء، وفق المسؤولة، الى الحد من ارتفاع الاسعار والانتصاب الفوضوي ومقاومة ظاهرة السرقة وتامين المراقبة الصحية وحسن معاملة الحيوان، اضافة الى تقريب الخدمات للمواطن وشفافية المعاملات عبر ترسيخ ثقافة البيع بالميزان.



ولفتت في هذا الصدد، الى ان مصالح الوزارة، قد اوصت بتوفير اماكن مريحة ومظللة وتقديم أعلاف متوازنة وبالكمية الكافية وتوفير مياه الشرب بصفة مستمرة والتاكد من نظافتها، فضلا عن احترام الامن الحيوي ومداواة الحيوانات المعدة للاضحية ضد الطفيليات الخارجية والداخلية واحترام مهلة الانتظار للادوية البيطرية والاتصال بالطبيب البيطري الخاص عند ظهور اي اعراض مرضية لدى الحيوانات.



ودعت الذوادي، المواطنين الى شراء الاضاحي من مصادر معروفة والتاكد من خلو الاضحية من اي علامات مرضية ونقل الاضاحي بطرق امنة لتجنب تعريضها للاجهاد او الاصابة، علاوة عن الاحتفاظ بالاضحية في مكان امن ومظلل وبعيدا عن مجرى الهواء والاتصال باقرب طبيب بيطري خاص عند ظهور اي اعراض مرضية.



وكانت وزارة الفلاحة قد وجهت عديد النصائح للمستهلك للحصول على لحوم ذات جودة، منها تطبيق قواعد حفظ الصحة لتفادي اخضرار اللحوم مع ارتفاع درجات الحرارة والاقتصار على الماء خلال 24 ساعة الاخيرة قبل الذبح والذبح بصفة مسترسلة دون انقطاع في اقل وقت ممكن، مع الحرص على عدم اتساخ اللحوم وعدم غسلها بالماء بعد الانتهاء من عملية تحضير الذبيحة.



كما وجهت الوزارة نصائح للمستهلك للحصول على لحوم ذات جودة، تتمثل في خزن الاعضاء (كبد، قلب،رئة) مباشرة بعد الذبح دون انتظار في الثلاجة (4 درجات)، وغسل وتنظيف الاحشاء والامعاء وخزنها مباشرة في الثلاجة (4 درجات) والاقتصار على ساعتين كاقصى تقدير في مكان بعيد عن اشعة الشمس ومهوى قبل الشروع في عملية التقطيع والخزن وخزن اللحوم، التّي سيتم استهلاكها خلال الثلاثة أيّام الاولى في الثلاجة (4 درجات) وخزنها في درجة (18- درجة) بالنسبة للحوم، التي يعتزم استهلاكها بعد 3 ايام من الذبح.



وأكدت المسؤولة بالادارة العامة للانتاج الفلاحي، انه تم اعداد دعائم ارشاد وتحسيس وضبط قائمة البياطرة المكلفين بالتواصل مع وسائل الاعلام وتامين المراقبة الصحية البيطرية بنقاط البيع وتامين المكالمات الهاتفية خلال يومي العيد (ضبط قائمة اطباء بياطرة متطوعين ونشرها على المواقع الالكترونية).