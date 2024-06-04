رئيس الحكومة يلتقي بسيول رئيس جمهورية كينيا

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على هامش مشاركته في فعاليات القمة الأولى الكورية الافريقية، بسيول، التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية كينيا "ويليام روتو"، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي.



وأكّد رئيس الحكومة استعداد تونس لمزيد تطوير علاقات التعاون مع كينيا في مختلف المجالات، على غرار التعليم العالي، والصحة والرقمنة، مبيّنا، أن انعقاد أول لجنة مشتركة كبرى بين البلدين مستقبلا سيكون فرصة لتعزير التعاون الثنائي بين البلدين، وخلق ديناميكية اقتصادية مستدامة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





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من جانبه، عبر رئيس جمهورية كينيا عن تطلعه للارتقاء بمستوى التعاون مع تونس في شتى المجالات، مؤكّدا على المضي قدما في اطار المعاملة بالمثل في فتح سفارة كينيا بتونس، بعد ان فتحت تونس سفارتها في كينيا، منذ 2017.



كما شدّد على مزيد التشاور والتنسيق بين البلدين في اطار الاتحاد الافريقي لمعالجة القضايا المشتركة، على غرار سبل مكافحة التغير المناخي.

