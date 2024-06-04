بن عروس: الإعلان عن تأسيس الشركة الأهلية المحلية للثقافة والترفيه والسياحة "القباب" بحمام الشط كأول شركة أهلية بالجهة

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عقدت نهاية الأسبوع المنقضي، بمدينة حمام الشط، الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية المحلية للثقافة والترفيه والسياحة " القباب" كأول شركة أهلية يتم الإعلان عن تأسيسها بولاية بن عروس

وافاد رئيس مجلس إدارة الشركة بدرالدين الصغير في تصريح لصحفى وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه تم الإعلان عن تأسيس الشركة مباشرة بعد عقد جلستها العامة التأسيسية والمصادقة على قانونها الأساسي وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة واستكمال كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بها

وتضم الشركة في تركيبتها 50 شخصا بعد الإعلان عن فتح الاكتتاب في رأسمالها، وستعنى الشركة في أول مشاريعها بإعادة تهيئة وترميم معلم القباب (فضاء على ملك المجلس الجهوي)، لتحويله إلى فضاء ثقافي وترفيهي بالجهة يضم مقهى ثقافي ومكتبة وفضاء للعروض ونادي للموسيقى إضافة إلى فضاء للخدمات لمرتادي هذا الفضاء ومأوى للسيارات .

ومن المنتظر، وفق نفس المصدر، ان يبدأ المعلم في نشاطه خلال شهر جويلية المقبل وذلك بعد انتهاء الجزء الأول من الأشغال، وسيشمل في مرحلة أولى تأثيث المكتبة والمقهى الثقافي وفتحهما للعموم على أن يستمر العمل على بقية مكونات المشروع تباعا .



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ومن البرامج المستقبلية للشركة، وفق ذات المصدر، التدخل لإصلاح وإعادة تهيئة المؤسسات التربوية، اذا دعت الحاجة، وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية .

وتهدف الشركات الأهلية وفق المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المحدث لها، إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها، وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها، وتتمتع بالشخصية القانونية وتتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا .