الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف: مشاركة 4 أفلام تونسية 2 منها في المسابقة الرسمية

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تشارك السينما التونسية بأربعة أفلام (منها 2 في المسابقة الرسمية ) في الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي التي تلتئم من 10 إلى 16 جوان 2024 بجنيف في سويسرا.



ويشارك في مسابقة هذه الدورة الفيلم القصير "ثلاثة نسا" لألما ريزا، فيما يتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "المابين" لندى المازني حفيظ الذي كان توج منذ يومين بجائزة أفضل فيلم في مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا.





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ويتابع جمهور المهرجان فيلمين تونسيين آخرين خارج المسابقة، هما الوثائقي القصير "صوف isme " ليونس بن حجرية، و الروائي الطويل "آمنة" للمخرج التونسي السويسري بوسلامة شامخ.



وإلى جانب الأفلام التونسية المعروضة، يسجل هذا المهرجان حضور سينمائيين تونسيين في لجنة التحكيم هما فرج الطرابلسي وهيفاء مريزق، حيث يشارك الطرابلسي في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة التي تترأسها الكاتبة والمترجمة والصحفية اللبنانية جمانة حداد، فيما تشارك الممثلة مريزق في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة التي تترأسها الروائية السويسرية Laure Mi Hyun Croset



وبعد الاحتفاء بالمقاومة سنة 2020 والأمل سنة 2021 وبحرية المرأة سنة 2022 والحلم سنة 2023 يسلط المهرجان الضوء في هذه الدورة التاسعة عشرة على "المعرفة والاعتراف المتبادل" وستكون الدورة مناسبة لتعزيز المعرفة وتعريف السينمائيين المشاركين بأنفسهم وبالآخرين.



وتشهد هذه الدورة عرض نحو خمسين فيلما بحضور نحو 30 ضيفا من الشرق والغرب، بحسب ما أعلنه المنظمون لهذا المهرجان الذي يقام برعاية اللجنة السويسرية لليونسكو.

