وزارة التعليم العالي تخصص منحا جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا والمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في بكالوريا 2024

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تخصيص منح جامعية لفائدة المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2024 للدراسة بفرنسا وألمانيا، فضلا عن فتح عدد من المقاعد بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس في بعض الاختصاصات.



وأضافت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها أنه سيتم انتقاء المتفوقين عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة بعنوان "دورة المتفوقين" والتي تعتمد على نتائج امتحان الباكالوريا لسنة 2024 وفقا لترتيب تفاضلي للمترشحين مع تنفيل المتحصلين على المراتب الأولى على المستوى الوطني في البكالوريا في كل الشعب بنسبة 7 بالمائة من مجموع النقاط.





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وستخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 80 مقعدا في اختصاص "رياضيات فيزياء علوم الهندسة" بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس، و40 مقعدا في اختصاص "فيزياء كيمياء علوم الهندسة" بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس.



وبالنسبة إلى المنح الجامعية المخصصة لفائدة المتفوقين في امتحان البكالوريا والراغبين في الدراسة بفرنسا، فقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 18 منحة دراسة بفرنسا (2 منح في اختصاص الآداب بجامعة السربون و16 منحة في اختصاص الرياضيات في المرحلة التحضرية للدراسات الهندسية بفرنسا).



وفي ما يتعلق بالمنح الجامعية المخصصة لفائدة المتفوقين في امتحان البكالوريا والراغبين في الدراسة بألمانيا فقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 17 منحة دراسة بألمانيا موزعة على اختصاص الرياضيات والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية.



وتشترط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المترشحين لدورة المتفوقين أن يحصلوا على شهادة الباكالوريا 2024 في الدورة الرئيسية، وأن يكون معدلهم النهائي للباكالرويا يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية و علوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وأن يكون المعدل النهائي للبكالوريا يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى شعبة الآداب.



ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراغبين في الترشح للعروض المفتوحة في "دورة المتفوقين" لسنة 2024 من خلال التقدم بترشحاتهم عبر موقع التوجيه الجامعي وذلك بداية من يوم الجمعة 5 جويلية إلى يوم الأحد 7 جويلية 2024.



وسيتم الإعلان عن نتائج "دورة المتفوقين" عبر موقع التوجيه الجامعي من خلال رابط نتائج دورة المتفوقين يوم الثلاثاء 9 جويلية 2024.