رئيس الحكومة يدعو من سيول إلى مراجعة النظام المالي العالمي الحالي لإضفاء مزيدا من العدالة والإنصاف

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شدّد رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، على أنّ مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة، لإضفاء مزيدا من العدالة والانصاف، وذلك في سبيل إيجاد حلول لفائدة البلدان الإفريقية، التّي تشهد نسب تداين عالية.



وأكّد الحشّاني، الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في إطار مشاركته في أشغال القمّة الكورية الإفريقية الأولى، المنتظمة بسيول بكوريا يومي 4 و5 جوان 2024، ضرورة العمل الجماعي لإيجاد حلول مستديمة في إطار التعاون بين كوريا ومختلف البلدان الافريقية، من أجل السلام والرخاء في إفريقيا والعالم.





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وعبّر عن تضامن تونس اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.



يذكر أن رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، يؤدي في إطار مشاركته في أشغال القمّة لإفريقية الكورية، التّي تنتظم تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن"، زيارة عمل الى كوريا من 3 إلى 6 جوان 2024.



ويرافق الحشّاني خلال هذه الزيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال الورغي.



وتهدف القمّة إلى تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، وتوطيد الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدان الافريقية وكوريا، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والرقمنة. ويشارك في أشغال القمّة رؤساء 24 دولة إفريقية إلى جانب 8 من رؤساء الحكومات وفودا يمثلون 48 دولة من القارّة.

وعبّر عن تضامن تونس اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.يذكر أن رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، يؤدي في إطار مشاركته في أشغال القمّة لإفريقية الكورية، التّي تنتظم تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن"، زيارة عمل الى كوريا من 3 إلى 6 جوان 2024.ويرافق الحشّاني خلال هذه الزيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال الورغي.وتهدف القمّة إلى تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، وتوطيد الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدان الافريقية وكوريا، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والرقمنة. ويشارك في أشغال القمّة رؤساء 24 دولة إفريقية إلى جانب 8 من رؤساء الحكومات وفودا يمثلون 48 دولة من القارّة.