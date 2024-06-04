إصدار سلسلة من ثلاثة طوابع بريدية حول النظم الغذائية المبتكرة

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يصدر البريد التونسي غدا الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي والوطني للبيئة سلسلة من ثلاثة طوابع بريدية تتعلق بالنظم الزراعية المبتكرة.



وقال البريد التونسي في بلاغ، الثلاثاء، أن هذا الإصدار يندرج في إطار المكانة الهامة التي توليها تونس للقطاع الفلاحي وبصفة خاصة النظم الزراعية والغذائية المستدامة مكانة لمساهمتها في النمو الاقتصادي والتحسينات الاجتماعية وحماية البيئة.

ودعما لهذا التوجه الوطني خصصت الطوابع البريدية للواحة التاريخية بقفصة وحدائق دجبة العليا وزراعات الرملي بغار الملح.



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وتعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات التابعة لها للبيــع اِبتـداء من الأربعاء 05 جوان 2024 بجميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتنـاؤهـا عــن بــعــد عبــر الأنتــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn .