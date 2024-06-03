المنتخب التونسي لكرة القدم - هيثم الجويني يعوض سيف الجزيري

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الاثنين عن توجيه الدعوة لمهاجم الملعب التونسي هيثم الجويني لتعويض سيف الدين الجزيري المصاب استعدادا للقاءي غينيا الاستوائية وناميبيا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثامنة من تصفيات مونديال 2026.



واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الكشوفات الطبية التي خضع لها مهاجم الزمالك المصري اثبتت تعرضه الى اصابة عضلية تحول دونه والمشاركة في اللقاءين المذكورين.