Babnet

المنتخب التونسي لكرة القدم - هيثم الجويني يعوض سيف الجزيري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665e269573d189.25836154_ikjhfngmpqeol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 21:23 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الاثنين عن توجيه الدعوة لمهاجم الملعب التونسي هيثم الجويني لتعويض سيف الدين الجزيري المصاب استعدادا للقاءي غينيا الاستوائية وناميبيا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثامنة من تصفيات مونديال 2026.

واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الكشوفات الطبية التي خضع لها مهاجم الزمالك المصري اثبتت تعرضه الى اصابة عضلية تحول دونه والمشاركة في اللقاءين المذكورين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288710


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*