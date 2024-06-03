ريال مدريد يتعاقد مع مبابي قائد فرنسا في صفقة انتقال مجاني

أعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق مع المهاجم مبابي لمدة خمسة مواسم.



وكان مبابي (25 عاما) قائد فرنسا قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في فيديو بثه عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم العاشر من ماي.



‬وسينتقل مبابي إلى ريال مدريد في جويلية عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 جوان، لكن سيتم تقديم اللاعب لجماهير الفريق الإسباني قبل الانضمام إلى تشكيلة فرنسا لخوض بطولة أوروبا في ألمانيا.وينضم مبابي إلى فريق مرصع بالنجوم في مدريد بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.وعلى الرغم من فوز مبابي بالعديد من الألقاب مع باريس سان جيرمان، حيث كان يتوج غالبا بالثنائيات والثلاثيات المحلية، فإن دوري أبطال أوروبا استعصى عليه ليظل البطولة الكبرى الوحيدة المتبقية لإكمال سيرته الذاتية الرائعة.ويغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات في النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربعة كؤوس فرنسية. كما أنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفا.وفاجأ الفائز بكأس العالم 2018 باريس سان جيرمان العام الماضي عندما أرسل خطابا يقول فيه إنه غير موافق على تفعيل البند الخاص بتمديد عقده لمدة عام واحد والذي ينتهي في جوان 2024.وأدت الرسالة إلى مواجهة مع النادي وتم حذف مبابي من تشكيلة الفريق الأول قبل إعادته مجددا.ومع السماح للمهاجم مبابي بقضاء العام الأخير من عقده مع باريس سان جيرمان، لم يتمكن النادي الفرنسي من استرداد مبلغ 180 مليون يورو (195.95 مليون دولار) دفعها للتعاقد معه من موناكو عام 2017.وعندما اكتملت عملية الانتقال، أصبح مبابي ثاني أغلى لاعب في العالم بعد زميله السابق في باريس سان جيرمان نيمار، الذي انتقل للفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو قادما من برشلونة في نفس العام.وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في الماضي لكنه فشل، وقرر اللاعب تمديد عقده مع باريس سان جيرمان في ماي 2022 بعدما رفض النادي الفرنسي عرضا من العملاق الإسباني.ومع التعاقد مع مبابي أخيرا، يمكن للنادي الإسباني تعزيز هيمنته في دوري الدرجة الأولى حيث خسر مباراة واحدة فقط خلال حملته للفوز باللقب متقدما بفارق عشر نقاط عن أقرب مطارديه، ولم يخسر أي مباراة خلال استعادته للقب دوري أبطال أوروبا.