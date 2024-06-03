مصالح الحرس الديواني بصفاقس تحبط محاولة تهريب أكثر من 40 ألف حبة دواء مخدر

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أحبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس محاولة تهريب أكثر من 40 ألف حبة دواء مخدر على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا.



ووفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة، الاثنين، فقد ضبطت الفرقة المذكورة السيارة التي كان على متنها شخصان وإثر إخضاعها إلى التفتيش الدقيق، تم العثور على 43650 حبة نوع "بريغابالين 300 مغ" مخفية داخل مخبئ معدّ للغرض.

وقد تم تم تحرير محضر حجز وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة المشتبه بهما والمحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث، وفق المصدر ذاته.



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