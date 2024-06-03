Babnet

مصالح الحرس الديواني بصفاقس تحبط محاولة تهريب أكثر من 40 ألف حبة دواء مخدر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665e15a29fc4e2.43335307_kimjgepqlhfno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 20:11 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أحبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس محاولة تهريب أكثر من 40 ألف حبة دواء مخدر على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا.

ووفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة، الاثنين، فقد ضبطت الفرقة المذكورة السيارة التي كان على متنها شخصان وإثر إخضاعها إلى التفتيش الدقيق، تم العثور على 43650 حبة نوع "بريغابالين 300 مغ" مخفية داخل مخبئ معدّ للغرض.
وقد تم تم تحرير محضر حجز وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة المشتبه بهما والمحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث، وفق المصدر ذاته.
...






   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288705


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 21:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*