وزارة التجارة تدعو المتدخلين في مجال توزيع الأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال الفلاحي الى تحيين تصاريح نشاطهم

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دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المتدخلين الاقتصاديين والناشطين في مجال توزيع الأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال الفلاحين من تجار جملة وتجار تفصيل وهياكل مهنية فلاحية، إلى تحيين تصاريح نشاطهم في أجل أقصاه يوم 20 جوان 2024.



واضحت الوزراة في بلاغ لها، الاثنين، ان عملية تحيين تصاريح النشاط تتم لدى مصالح الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر طبقا للاستمارة النموذجية التي تم إعدادها في الغرض والتي يتم سحبها من مقرات الإدارات الجهوية للتجارة أو عبر موقع واب الوزارة.





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وبينت وزارة التجارة ان عملية التّحيين تندرج في إطار تنظيم مسالك توزيع الأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال الفلاحي ورقمنتها.



