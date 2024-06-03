بنزرت: انطلاق موسم حصاد الحبوب

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أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت، الحبيب مرابط، بأنه تم إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد بالجهة في موفى الأسبوع المنقضي، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللوجستية والبشرية لتأمين الصابة وايصالها لمراكز التجميع في الابان وإنجاح الموسم.



وأوضح، في تصريح لصحفي "وات"، أنه تمت المصادقة على أهلية 28 مركز تجميع والتي بدأت بعد في قبول الصابة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المستوجبة لتأمين الصابة من خلال تخصيص 325 آلة حصاد واكثر من 2600 طن من تل الربط، والانطلاق في مسح جوانب الطرقات، وبرمجة مسح حوالي 1665 كلم من المسالك الفلاحية، و1850 كلم من حواشي الطرقات بالتعاون مع مندوبية التجهيز وبقية المصالح الجهوية والمحلية، ورفع نسق الارشاد الفلاحي الخاص بالفلاحين ورفع درجات اليقظة بشان الوقاية من الحرائق.





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يذكر ان الموسم الحالي للزراعات الكبرى بولاية بنزرت شهد بذر حوالي 176 ألف هكتار منها 98 ألف هكتار حبوب، و80 ألف هكتار قمح صلب، و6 آلاف هكتار، من القمح اللين، والبقية شعير، وتريتيكال، بحسب معطيات للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.