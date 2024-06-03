وزارة التشغيل تمضي اتفاقية شراكة خصوصية مع جامعة مؤسسات البناء والاشغال العمومية لفائدة 60 منتفعا في قطاع البناء

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أبرمت وزارة التشغيل والتكوين المهني ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني، مساء اليوم الاثنين بمقرها بتونس العاصمة، اتفاقية شراكة خصوصية حول التكوين التكميلي والتأهيل بينها وبين الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية وذلك استجابة لحاجيات قطاع البناء لفائدة 60 منتفعا.



وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تنظيم دورات تكوين تكميلي وتأهيلي لفائدة 60 منتفعا في قطاع البناء وخاصة في مهارات البناء وتركيب التكسية وذلك بالمركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان من ولاية نابل والراجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.





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وأوضح مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، مروان بن سليمان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم موكب التوقيع الذي اشرف عليه وزير التشغيل والتكوين المهني ، لطفي ذياب، أن المشاركين سينتفعون بتكوين رقمي في قطاع البناء ينضاف الى تكوينهم الاساسي وذلك لتحسين تشغيليتهم ولاكسابهم مهارات جديدة.



من جهته، أبرز رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عبد القادر الجمالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا التكوين يرمي الى توفير يد عاملة مختصة يسهل ادماجها في سوق الشغل، لافتا الى توفر وعود انتداب للمتكونين.



وأضاف أن الوزارة تعمل في سنة 2024 على تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من خلال تكوين 3000 شاب /ة عبر اتفاقيات للتعهد بانتدابهم ستبرم في الغرض وذلك بتوفير تكوين تكميلي او اعادة التأهيل.



من ناحيته، ذكر رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية، جمال القصيبي، في تصريح لـ(وات)، ان مدة التكوين تمتد لـ6 أشهر، معبرا عن امله في تعميمها ولفت الى ان هذه التجربة هي تعد الثانية إذ سبقتها تجربة أولى السنة المنقضية مع الوكالة بتكوين 600 شاب.