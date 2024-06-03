الكشف عن شبكة تنشط في مجال الإتجار بالبشر وغسل الأموال بصفاقس (الحرس الوطني)

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تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة (إقليم صفاقس)، والوحدات الاستعلاماتية المركزية، في نطاق عمل أمني مشترك، من إماطة اللثام عن شبكة تتكون من ثمانية تونسيين من بينهم خمس نساء ومنظم عمليات إبحار خلسة، تنشط في مجال الإتجار بالبشر والمساهمة في تمويل المجتازين للحدود خلسة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.



وأوضحت الإدراة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن عناصر هذه الشبكة مكنت هؤلاء المجتازين خلسة من مبالغ مالية ناهزت 230 ألف دينار، من خلال سحب الحوالات البريدية، بالإضافة إلى مساعدتهم على الإقامة غير الشرعية بمعتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس.





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وأضافت أن العمليات الميدانية من مداهمات وتفتيش، أسفرت عن حجز مبلغ مالي يقدر بحوالي 65 ألف دينار، الى جانب سيارة فاخرة وجملة من العقود لمنقولات تم اقتناؤها بغاية غسل الأموال.



وأكدت أنه تمت إحالة جميع الموقوفين على أنظار النيابة العمومية بصفاقس، التي أذنت بإصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم من أجل "الإتجار بالأشخاص وغسل الأموال".

