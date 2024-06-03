الكاف: اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة من اجل ضمان التزود بالماء الصالح للشرب خلال الفترة الصيفية

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اتّخذت السلطات الجهوية بولاية الكاف، نهاية الاسبوع الماضي، جملة من الإجراءات العملية لضمان تزويد المتساكنين بالماء الصالح للشرب والحدّ من الانقطاعات في مختلف معتمديات الولاية خلال لموسم الصيفي.



وتقرّر، في هذا المجال، إحكام التنسيق بين السلط الجهوية والمحلية والمصالح الامنية للتصدّي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وظاهرة الربط العشوائي بالقنوات الخاصة بشبكة المياه، وتركيز فرق عمل جهوية ومحلية تضم كافة الاطراف المتدخلة قصد متابعة وضعيات الجمعيات المائية، وتلافي الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب.

كما تضمّنت الإجراءات الجديدة متابعة نسق انجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب، وتلافي الاشكاليات التي تعيق انجازها، وحثّ المقاولات على استكمال انجاز المشاريع المبرمجة والجاري تنفيذها في الآجال المحددة لها، والتطرق الى مختلف التعهدات الموكولة إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والتي تم اتخاذها خلال زيارة الرئيس المدير العام للصوناد للجهة يوم 04 ماي الفارط.



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وأوصى المكلف بتسيير ولاية الكاف، نزار الجمعاوي، خلال جلسة عمل انتظمت، يوم الجمعة الفارط، بمقر الولاية، جميع الاطراف المتدخلة في هذا المجال، بضرورة تقديم حلول ناجعة وعملية لاضطرابات التزود التي قد تحدث خلال الفترة الصيفية، وكذلك حالات الانقطاع المحتملة، وبالتفاعل الايجابي مع طلبات المواطنين في مجال التزود بالماء الصالح للشرب.