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صفاقس: قلع 168 كلم خطيّا من غراسات التين الشوكي المصابة بالحشرة القرمزية  (المندوبية الجهوية للفلاحة)

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Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 18:37 قراءة: 0 د, 37 ث
      
سجّلت ولاية صفاقس قلع 168 كلم خطيّا من غراسات التين الشوكي المصابة بالحشرة القرمزية، إضافة إلى مداوة 800 كلم خطّي من الغراسات بمختلف المعتمديات المتضررة التابعة لولاية صفاقس، وفق مصدر مسؤول بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أنّ المجهودات متواصلة للقضاء على هذه الآفة التي أصابت 660 كلم من غراسات التين الشوكي بصفاقس.
وفي إطار معاضدة مجهودات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والموارد المائية بصفاقس، تولت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس بالتنسيق مع المعتمدين والعمد، خلال الأسبوع الماضي، بمداواة حوالي 1900 متر خطي من التين الشوكي موزعة على مناطق منزل شاكر، وطريق الأفران، منطقة الربض، ومنطقة سيدي منصور، طريق السلطنية، وطريقة المهدية، وطريق سيدي منصور، وفق ما أعلنت عنه بلدية صفاقس.


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