رولان غاروس - دي مينو يهزم ميدفيديف ليتأهل إلى دور الثمانية

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وضع أليكس دي مينو حدا لسوء حظ لازم لاعبي أستراليا طوال 20 عاما في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إذ حول المصنف 11 تأخره بمجموعة أمام دانييل ميدفيديف المصنف الخامس إلى الفوز 4-6 و6-2 و6-1 و6-3 ليتأهل للمرة الأولى إلى دور الثمانية في رولان غاروس.

وأصبح دي مينو أول لاعب أسترالي يصل إلى دور الثمانية في رولان غاروس منذ ليتون هيويت في عام 2004، وقد ساعده في الفوز على ملعب سوزان لينجلن، تعثر ميدفيديف في منتصف المباراة بسبب مشكلة في القدم.

وكان ميدفيديف، الذي سبق له الوصول إلى دور الثمانية في باريس، قد تلقى هزيمتين خلال ثماني مواجهات سابقة مع دي مينو وقد كسر إرساله خلال الشوط الثالث، لكن اللاعب الروسي البالغ من العمر 28 عاما واجه ضغطا قويا في الشوط التالي قبل أن يعزز تقدمه.

وحظي دي مينو بهتافات عالية من الجماهير عندما عاد لتقديم ضربات قوية وكاد أن يعود في المجموعة الأولى، لكن ميدفيديف نجح في حسمها لصالحه ليؤثر على معنويات منافسه لوقت قصير.



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وشهدت المجموعة الثانية حصول ميدفيديف على وقت مستقطع للعلاج، بسبب ظهور بثور في القدم، ثم ارتكب خطأ سهلا.

وتحولت دفة المباراة بعدها لصالح دي مينو (25 عاما) الذي تقدم 5-1 وفاز بالمجموعة الثالثة ثم تبادل كسر الإرسال مع ميدفيديف في وقت مبكر بالمجموعة الرابعة، لكن دي مينو فرض تفوقه في النهاية ليحقق فوزا ثمينا.