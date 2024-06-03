وزير الشؤون الثقافية بالنيابة يُتابع مدى تقدّم أشغال ترميم عدد من المعالم في المدينة العتيقة بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665def6cb436b6.96560233_onglqjimpfkhe.jpg width=100 align=left border=0>

أدّى الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير، اليوم الاثنين، زيارة فجئية لعدد من المعالم الأثرية والتاريخية بالمدينة العتيقة بالعاصمة لمتابعة مدى تقدم سير أشغال عمليات الترميم والصيانة بها، كما اطلع على وضعية عدد من المعالم الأخرى.



وانطلقت الزيارة بالمكتبة العمومية نهج الديوان قبل أن يتحوّل الوزير إلى "قشلة العطارين" المكتبة الوطنية القديمة ومقرّ مشروع الخارطة الأثرية وميضة السلطان والمكتبة الخلدونية. وعاين الوزير تقدم الأشغال في بعض المواقع فيما لاحظ بعض البطء في نسق تقدّم أشغال الترميم والصيانة في معالم أخرى. وحثّ بوكثير المسؤولين على مضاعفة المجهودات لتدارك التأخير الحاصل، والإسراع باستكمالها في أقرب الآجال حتّى تكون جاهزة لتنفيذ برامجها الوظيفية ولاستقبال روّادها.



وانطلقت الزيارة بالمكتبة العمومية نهج الديوان قبل أن يتحوّل الوزير إلى "قشلة العطارين" المكتبة الوطنية القديمة ومقرّ مشروع الخارطة الأثرية وميضة السلطان والمكتبة الخلدونية. وعاين الوزير تقدم الأشغال في بعض المواقع فيما لاحظ بعض البطء في نسق تقدّم أشغال الترميم والصيانة في معالم أخرى. وحثّ بوكثير المسؤولين على مضاعفة المجهودات لتدارك التأخير الحاصل، والإسراع باستكمالها في أقرب الآجال حتّى تكون جاهزة لتنفيذ برامجها الوظيفية ولاستقبال روّادها.

...



كما جدد حرص وزارة الشؤون الثقافية على تجاوز الصعوبات والاشكاليات العالقة التي يواجهها هذا القطاع حسب الإمكانيات المتاحة والارتقاء به لما من شأنه أن يعود بالايجاب على التراث في بعديه المادي وغير المادي وليكون منطلقا للابتكار للأجيال القادمة على اعتبار أنه أحد أبرز مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.