سوق الجملة ببئر القصعة: أسعار البصل تزيد بنسبة 137 بالمائة الإثنين

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زاد سعر البصل بسوق الجملة ببئر القصعة، الإثنين، بنسبة 137 بالمائة ليصل إلى مستوى 1،272 دينار مقابل 0،536 دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق معطيات إحصائية نشرها المرصد الوطني للفلاحة.



كما أظهر المرصد ارتفاع أغلب أسعار الخضر خلال سنة 2024، خصوصا، منها القرع الأخضر (بوطزينة)، بنسبة 70 بالمائة ليصل الى 1،053 دينار، والفلفل بنسبة 54 بالمائة في حدود 2،691 د، والمقدونس بنسبة 41 بالمائة ليقدر ب0،904 د، والخيار بنسبة 21 بالمائة ليبلغ 1،404 دينار... وحدها تراجعت أسعار الطماطم والبطاطا على التوالي بنسبة 29 بالمائة (1،294 دينار) والبطاطا بنسبة 11 بالمائة (0،973 دينار).





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الشيء ذاته بالنسبة للأسماك، التّي شهدت أسعارها إرتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2023. وعرفت أسعار "النزلي" زيادة بنسبة 37 بالمائة (15،276 دينار)، والمرجان الريشية بنسبة 25 بالمائة (7،510 دينار)، والتريليا البيضاء بنسبة 19 بالمائة (11،496 د).



وبلغ سعر الأخطبوط (القرنيط)، مستوى 22،168 دينار، خلال جوان 2024، مقابل 20،055 د خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 أي بزيادة بنسبة 11 بالمائة.



وفي ما يتعلّق بالغلال وما عدى "الدلاّع"، الذّي زاد سعره بنسبة 40 بالمائة الى حدود الإثنين، 3 جوان 2024، عرفت أسعار الأصناف الأخرى من الغلال تراجعا مقارنة ب2023.

وتعلّق الأمر، خصوصا، بالليمون، الذّي تقلّص سعره ب87 بالمائة (0،671 د) والبرتقال ب80 بالمائة (0،730 د) والتفاح بنسبة 42 بالمائة (2،303 د) والمشمش ب38 بالمائة (2،001 د) والدقلة ب21 بالمائة (7،282 د) والفراولة بنسبة 16 بالمائة (3،690 د).



م/نادية