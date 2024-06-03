مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج القرعة الدورية الاولى لتجديد تركيبة المجالس الجهوية ، والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية

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صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الاثنين، على نتائج القرعة الدورية الاولى لتجديد تركيبة المجالس الجهوية ، والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية



ووقع المجلس ، وفق بلاغ للهيئة، على القرار الخاص بنتائج هذه القرعة ، وأذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.





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وكانت عمليات القرعة الدورية الخاصة بتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية جرت يوم السبت 1 جوان 2024 في جميع ولايات الجمهورية بالفضاءات المخصصة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأشرف عليها أعضاء مجلس الهيئة والمديرين الجهويين للهيئة وبحضور عدول تنفيذ.



واكدت الهيئة ان عمليات القرعة جرت في كنف الشفافية والنزاهة وذلك بحضور مباشر لكافة الاطراف المعنية وممثلي وسائل الاعلام والمجتمع المدني، ولم يقع تسجيل اي شغور في عضوية ورئاسة جميع المجالس الجهوية في كامل أنحاء الجمهورية.