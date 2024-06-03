الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الدولية: تراجع النتيجة الصافية ب30 بالمائة في 2023

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تراجعت النتيجة الصافية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الدولية بنسبة 30 بالمائة وقدّرت ب109،682 ألف دينار في 2023، وفق ما أظهرته الوضعية المالية للشركة للسنة ذاتها، نشرتها هيئة السوق المالية على موقعها.



وقدّر رقم أعمال الشركة ب1،750 مليون دينار مقابل 1،377 مليون دينار في 2022 أي بارتفاع بنسبة 27 بالمائة. في ما قدّرت أعباء الإستغلال ب1،6 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2022.





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وتقلّصت نتيجة الاستغلال بنسبة 27،3 بالمائة لتتحوّل من 218،615 ألف دينار في 2022 إلى 158،871 ألف دينار في 2023. وسيقع عرض الوضعيّة المالية للشركة، إلى حدود يوم 31 ديسمبر 2024، على الجلسة العامّة العادية للمصادقة، المتوقع عقدها يوم 12 جوان 2024.



وتعد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الدولية، التّي تمّ إحداثها منذ سنة 2009، من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مختصّة في إعداد الدراسات ومتابعة المشاريع المائية في إفريقيا والشرق الأوسط.



وبتاريخ 28 جانفي 2022 تحوّل رأس مال الشركة من 1 مليون دينار إلى 2،7 مليون دينار موزّعة إلى 135800 سهم بقيمة إسمية تقدّر ب20 دينارا للسهم بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة.