تنظيم الدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسية الإفريقية يومي 2و3 جويلية 2024 بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg width=100 align=left border=0>

ستنتظم الدورة الثالثة من لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية ببادرة من مركز النهوض بالصادرات يومي 2 و3 جويلية 2024 بتونس العاصمة



وتخصص هذه الاجتماعات المهنية بالكامل للقاءات العمل المباشرة بمشاركة أكثر من 100 مشترك من 30 دولة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا ويتضمن البرنامج أيضا ورشات وزيارات لشركات





...



وتستقبل هذه الدورة مهنيين عاملين في أنشطة الأغذية الزراعية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس والجلود والأحذية وصناعة الأدوية وقطاع مواد البناء والأشغال العامة و الصناعة الكيميائية و خدمات الصحة والتعليم والتدريب وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يمكن للشركات التونسية الراغبة في المشاركة في هذا اللقاء التسجيل المسبق عبر الرابط التالي:



وسيتم توفير منصة للمشاركين التونسيين لتسليط الضوء على عروض منتجاتهم أو خدماتهم، والرجوع إلى الملفات الشخصية للمشتركين المؤكدين وتحديد مواعيد اجتماعات العمل مباشرة

وتستقبل هذه الدورة مهنيين عاملين في أنشطة الأغذية الزراعية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس والجلود والأحذية وصناعة الأدوية وقطاع مواد البناء والأشغال العامة و الصناعة الكيميائية و خدمات الصحة والتعليم والتدريب وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتيمكن للشركات التونسية الراغبة في المشاركة في هذا اللقاء التسجيل المسبق عبر الرابط التالي: https://www.b2match.com/e/tunisia-africa-business-meetings-2024 وسيتم توفير منصة للمشاركين التونسيين لتسليط الضوء على عروض منتجاتهم أو خدماتهم، والرجوع إلى الملفات الشخصية للمشتركين المؤكدين وتحديد مواعيد اجتماعات العمل مباشرة