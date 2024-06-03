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كميّات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 المنقضية

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Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 12:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سجلت حطات الرصد الجوّي نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات 24 الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الإثنين)، على عدد من مناطق البلاد، التّي كانت أهمّها بولاية القصرين حيث قدّرت ب23 مليمترا (مم) في تالة المحطّة وب14 مم في تالة المدينة. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المم.

//ولاية الكاف// الكاف المدينة 1 / القلعة الخصباء 4 / قلعة سنان 1 / الكاف المحطّة 1 / k13 1

...

//ولاية جندوبة// عين دراهم 1 /

//ولاية سليانة// كسرى 4 / مكثر 2 / الروحية 9 /

//ولاية القصرين// جدليان 2 / حيدرة 6 / العيون 6 / سبيبة 2 / تالة المحطّة 23 / تالة المدينة 14 /


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